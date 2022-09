200 من نساء ورجال الأعمال من ليبيا سيشاركون في المنتدى الاقتصادي التونسي الليبي بصفاقس

كشف مجلس الأعمال التونسي الإفريقي عن مشاركة 200 رجل وامرأة أعمال من ليبيا في المنتدى الاقتصادي المشترك بين البلدين في أكتوبر القادم من أجل تطوير الاستثمارات التونسية الليبية والدخول للسوق الإفريقية والأوروبية.

ويأتي هذا المنتدى وفق القائمين عليه بتنظيم المكتب الجهوي لمجلس الأعمال التونسي الإفريقي بصفاقس أيام 12 و13 أكتوبر 2022، في الدورة الرابعة للمنتدى الاقتصادي التونسي الليبي تحت شعار “ملتقى البناء المشترك لاقتصاد متكامل”.

وأفاد رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أنيس الجزيري في تصريح صحفي، بـأن الدورة الرابعة للمنتدى الاقتصادي التونسي الليبي ستكون نقطة انطلاق لعودة المبادلات التجارية بين تونس وليبيا إلى نسقها العادي باعتبار أهمية الوفود التي ستكون حاضرة منهم وزير الصناعة الليبي وعديد الوزراء التونسيين، كما ستكون غرفة التجارة والصناعة والزراعة بمصراتة ضيفة شرف هذا المنتدى، وفق قوله.

وقال الجزيري، إن من الأسباب الهامة التي شجعت على عقد هذا الملتقى هو عودة ارتفاع رقم المبادلات التجارية بين تونس وليبيا من نحو 900 مليون دينار سنوات 2018 و 2019 إلى ملياري دينار سنة 2021, وهذا ما حفز هيئة المجلس على تنظيم هذه التظاهرة التي ستنضاف إلى كل المبادرات الأخرى من أجل دعم العلاقات بين البلدين والرفع من نسق المبادلات والتعاون الاقتصادي، وفق تقديره.

وتابع الجزيري أن هذا المنتدى ينتظم بصفاقس عاصمة الجنوب التونسي المرتبط بعلاقات اقتصادية وطيدة ومتجذرة مع ليبيا وقد تقرر لهذه الاعتبارات تنظيمه كل عام، قائلا إن هذا النوع من التظاهرات له دور بارز في عقد الشراكات مع الجانب الليبي بما يعود بالنفع على حجم المبادلات وتنوعها وتطوير الاستثمارات التونسية في ليبيا والليبية في تونس، بحسب تعبيره.

كما أوضح الجزيري أن فقرات المنتدى ستكون متنوعة وستتراوح بين تنظيم لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من تونس وليبيا، فضلا عن تنظيم ورش حول الطريق الصحراوي مصراتة سبها أغاديس للدخول إلى الأسواق الإفريقية جنوب الصحراء والمناطق الحرة في تنمية التبادل التجاري نحو استراتيجية لوجستية مشتركة لتنمية التجارة البينية مع الدول الإفريقية وتطوير الطاقة البديلة وجعل تونس وليبيا من أهم مزودي أوروبا، على حد قوله.

المصدر: مجلس الأعمال التونسي الأفريقي TABC صفاقس

