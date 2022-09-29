صعود أسعار الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022 في السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 5.2975 دينار

الدولار الامريكي – زليتن 5.2925 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 5.3050 دينار

الدولار الامريكي – مصراتة 5.300 دينار

حوالات دبي-تركيا – 5.39 دينار

اليورو – طرابلس = 5.13 دينار

اليورو – بنغازي = 5.14 دينار

الجنية الإسترليني 6.12 دينار

الليرة التركية 0.28 دينار

الدينار التونسي 1.65 دينار

الجنية المصري 0.27 دينار

الدينار الأردني 6.85 دينار

كسر الذهب عيار 18 ب208.50 دينار

كسر الذهب عيار 21 ب243.25 دينار

كسر الذهب عيار 24 ب278.00 دينار

ليرة ذهب عيار 21 وزن 8 جرام ب1946 دينار

كسر الفضة 2.6 دينار

دولار بشيك المصدق: – 5.43 دينار “التجارة والتنمية” – 5.44 “مصرف الوحدة” – 5.34 “مصرف الجمهورية” “تقريبي”.