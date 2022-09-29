خاص.. الجمهورية: هذه أهداف المنصة التي أطلقها المصرف المركزي

قال نائب مدير مصرف الجمهورية “نوري أبو فليجة” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية خلال إطلاق المصرف المركزي للمنصة الجديدة: تواجدنا بخصوص منصة إستلام بيانات من مصرف ليبيا المركزي، والحديث تم بمتابعة محافظ المركزي، والهدف منها : تطوير القطاع البنكي.

وتابع بالقول: يعتبر هذا النظام الحديث يستخدم بدقة، مع العامل الزمني في مواعيد محددة بنظام الإلكتروني حديث جداً، وتقديم الخدمات الحديثة ومتطورة لكافة الزبائن.

وكشف بالقول: ونحن كأكبر مؤسسة بنكية في ليبيا ندعم هذا المشروع منذ بدايته، كما سخرنا جميع الإمكانيات سواء تقنية أو بشرية لانجاح هذه المنصة، مع تجهيز موظفين للاستعداد بأن يكونو متواجدين في تقديم البيانات في الموعد المحدد.

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