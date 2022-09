تراجعت أسعار النفط الخام في التعاملات الصباحية، مع استمرار ضعف الطلب الناتج عن مؤشرات بدخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود معتدل.

وتعيش دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة، أوضاعا اقتصادية متراجعة بسبب أزمات الطاقة، وارتفاع التضخم، فيما لم تفلح زيادات أسعار الفائدة في عرقلة ارتفاع الأسعار.

كذلك، دفع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي إلى قمة 21 عاما، أمام سلة من 6 عملات منافسة، بمزيد من الضغوط على أسواق النفط بسبب ارتفاع كلفة الشراء لبقية الاقتصادات.

وبحلول الساعة 08:46 غرينتش، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم ديسمبر أول بنسبة 1.40% أو 1.21 دولارا إلى 86.82 دولارا للبرميل.

كما تراجعت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم نوفمبر، بنسبة 1.50% أو 1.24 دولارا إلى 80.87 دولارا للبرميل.

وتجاهلت الأسواق، ما نشرته وكالات أنباء عالمية اليوم، بشأن احتمالية خفض إنتاج النفط من جانب أعضاء تحالف «أوبك+» قبل اجتماعهم المقبل، إذ كانت التوقعات تشير لتحول الأسعار صعودا.

The post جراء ضعف الطلب وحالة الركود.. أسعار النفط تتراجع في التعلاملات الصباحية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا