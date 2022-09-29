المركزي: الدولار ينخفض واليورو الإسترليني يرتفعان

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انخفض سعر الدولار أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الأربعاء، إلى 5.05 دينار مقابل 5.07 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية للمصرف المركزي.

وأظهرت النشرة ارتفاع اليورو إلى 4.88 دينار مقابل 4.85 دينار أمس، وسعر الجنيه الإسترليني إلى 5.44 دينار مقابل 5.42 دينار أمس.

واستقر سعر الريال السعودي عند 1.34 دينار، وارتفع الدينار التونسي إلى 1.53 دينار من 1.52 دينار أمس، وهبط سعر الدرهم الإماراتي إلى 1.37 دينار من 1.38 دينار أمس، وحافظت الليرة التركية على مستوى 0.27 دينار، واستقر اليوان الصيني عند 0.70 دينار.

وتاليا قائمة الأسعار: