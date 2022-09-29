خاص.. المدير التنفيذي بمصرف الصحاري يفصح لصدى عن المشاريع التي سيطلقها المصرف للزبائن

صرح المدير التنفيذي بمصرف الصحاري ” إسماعيل عبدالهادي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: هذه المنصة صممت للتخفيف على نقل البيانات من المصارف التجارية ومصرف ليبيا المركزي، حيث تكون البيانات شفافة وذات جودة عالية، ولا شك أن مصرف ليبيا المركزي والمحافظ يهتم بكافة المشاريع، وكذلك السادة في إدارة الرقابة على المصارف على رأسهم “ناجي عيسى” يعطي أولى اهتماماته منذ إستلامه لهذه الإدارة للتواصل مع المصارف التجارية ولتذليل كافة الصعاب بشأن أي برامج أو مشاريع أو منصات الالكترونية .

وأضاف بالقول: تهدف هذه المنصة لتقييم البيانات وجودتها من المصارف التجارية لدى المصرف المركزي وخاصة إدارة الرقابة بصفتها الإدارة الرقابية.

وتابع: الأن المصارف وخاصة مصرف الصحاري يعتبر مربوط بكافة “alcor system” مصرف ليبيا المركزي بمدينة طرابلس، وتعتبر كافة الفروع مربوطة على مستوى ليبيا، وهذا يسهل عملية التتبع ومراقبة كافة الفروع، حيث أطلقنا العديد من المشاريع للتحول الرقمي بالمصرف، أكثر من حوالي 170 مشروع، والآن أكثر من 20 مشروع تدخل حيز التنفيذ لتبدأ في متناول الزبائن منها: ابليكيشن موبايل، والاي سي سي، والعديد من المشاريع. ،

بالإضافة إلى توفير كافة السيولة للفروع بالمصرف، ولم يتوقف عنها المصرف طيلة السنوات السابقة، ونحن اتخذنا سياسة راحة الزبائن من هذا الجانب، وكذلك توجيهات البنك المركزي بتوفير هذه السيولة.

وقال: لا شك أن العالم أصبح قرية واحدة بسبب هذه التكنولوجيا، ونحن في ليبيا ليس بمعنى عن هذه التحولات والتقنية في العالم، حيث أن البنك المركزي يشرف بصفة مستمرة إلى تحول المصارف لمصارف رقمية، وهذا ما نسعى إليه.

وختم حديثه قائلاً: مصرف الصحاري في الآونة الأخيرة تطرق إلى تطوير من جانب العنصر البشري وفتح أبواب قبول عديدة للخريجين من الجامعات الليبية لكي يقوم يسد العجز في العنصر البشري، والأن جل الفروع تم تطويرها وصيانتها، وسنقوم بفتح فروع جديدة في المستقبل القريب بمنطقة غريان، ترهونة، وبني وليد، والعجيلات، وهناك فروع أخرى خاصة برجال الأعمال في طرابلس والمنطقة الوسطى وبنغازي.

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