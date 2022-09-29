الاتفاق بين وزارتي النفط والصناعة لاستغلال الإسمنت في صناعة معدات النفط في ليبيا

قام وزيرا النفط والغاز محمد عون والصناعة والمعادن أحمد أبوهيسة بزيارة لمجمع الإسمنت بمنطقة سوق الخميس، لتأسيس مشروع توطين صناعة معدات النفط في ليبيا، بالإضافة لأهمية الإسمنت البورتلاندي الحراري المعالج كمستلزم أساسي لعمليات حفر وتغليف الآبار النفطية.

وأوضح وزير النفط خلال الزيارة أنه يتم إنفاق مبالغ طائلة من العملة الصعبة سنوياً على إستيراد هذه المواد من الخارج، في الوقت الذي يمكن جداً صناعتها محلياً، من خلال تحويرات ممكنة لمصانع الإسمنت المنتشرة في ليبيا.