ارتفاع رقم المبادلات التجارية بين تونس وليبيا إلى 2 مليار دينار سنة 2021

أكد رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أنيس الجزيري، ارتفاع رقم المبادلات التجارية بين تونس وليبيا من نحو مليار دينار في سنوات 2018 و 2019 إلى مليارين دينار سنة 2021.

وكشف مجلس الأعمال التونسي الإفريقي عن مشاركة 200 رجل وامرأة أعمال من ليبيا في المنتدى الاقتصادي المشترك بين البلدين في أكتوبر القادم من أجل تطوير الاستثمارات التونسية الليبية واقتحام السوق الإفريقية والأوروبية.

ويأتي هذا المنتدى بتنظيم المكتب الجهوي لمجلس الأعمال التونسي الإفريقي بصفاقس أيام 12 و13 أكتوبر 2022.