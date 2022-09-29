انخفاض إنتاج النفط الخام الليبي إلى مليون و161 ألف برميل يومياً

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الخميس أن إنتاج النفط الخام، بلغ مليون 161 ألف برميل، بينما بلغ إنتاج المكثفات 48 ألف برميل خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي اليومي، بلغ مليار و 173 مليون قدم مكعب، وأشار البيان إلى أن إستهلاك شركة الكهرباء بلغ 938 مليون قدم مكعب، و140مليون قدم مكعب لمؤسسة النفط، و66 مليون قدم مكعب لمجمع الحديد والصلب، ومجموعة مصانع أخرى صغيرة، بينما تمت تغذية مصانع الإسمنت بمقدار 29 مليون قدم مكعب.

يذكر أن إنتاج النفط الخام كان قد بلغ في بداية الأسبوع مليون و 185 ألف برميل، بينما تجاوز إنتاج النفط الخام مليون و 218 ألف برميل خلال الربع الأول من شهر سبتمبر الجاري، وفي بداية الشهر كان إنتاج النفط 224 ألف برميل.

كما سجل إنتاج النفط الخام خلال النصف الثاني من شهر أغسطس مليون و 225 ألف برميل، وفي يوم 18 يوليو الماضي بلغ إنتاج النفط الخام 860 ألف برميل عقب استئناف إنتاج وتصدير النفط، بعد رفع حالة القوة القاهرة على الموانئ والحقول النفطية.