تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة”اليوم الخميس بديوان مجلس الوزراء، كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية بشمال إفريقيا والشرق الأوسط الفريق جوي “مارتن سامبسون”التعاون الفني بين وزارتي الدفاع بالبلدين، وضرورة تفعيل عدد من البرامج في مجال التدريب ونقل الخبرات من قبل دولة بريطانيا.

وبحسب ماجاء عن المكتب الإعلامي للحكومة حضر الاجتماع سفيرة بريطانيا في ليبيا، والملحق العسكري بالسفارة، والفريق الفني لوزارة الدفاع البريطانية.

The post “الدبيبة” يتابع مع كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية التعاون الفني بين وزارتي الدفاع بالبلدين appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا