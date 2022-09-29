خاص.. “أبوحلقة” يتحدث حصرياً لصدى عن أبرز ملفات ومستجدات وزارة الحكم المحلي

صرح المستشار الإعلامي لوزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية “محمد أبوحلقة” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بالقول أن أولويات وزارة الحكم المحلي هي تمكين البلديات من اختصاصاتها من خلال تفعيل قانون 59 لسنة 2012 وهيكل البلديات الموحد وأهم الملفات هي تفعيل الإيرادات المحلية وتمكين البلديات من اختصاصاتها ودعم جهاز الحرس البلدي ودعم الإدارة العامة للإصحاح البيئي وتفعيل مكاتب خدمة المواطن ومركز الاتصال المحلي 1415 وتسوية الاوضاع الوظيفية والمالية لموظفين الوزارة والبلديات .

وأضاف “أبو حلقة”: قامت وزراة الحكم المحلي بتسوية الأوضاع المالية للمنقولين للبلديات وانتهت المرحلة الأولى لبرنامج نقل الاختصاصات التي استهدفت قطاعات ( الإسكان والاقتصاد والمواصلات والتخطيط) بإجمالي عدد35 ألف من إجمالي 68 ألف موظف إضافة لذلك تمكنا من تعيين 17 ألف موظف تابع للشركات العامة للنظافة ضمن 108 بلدية كانت عندهم إشكاليات في أوضاعهم الإدارية والمالية وتمت تسويتها ورفع عنهم معاناة طالت لسنوات عديدة.

وتابع “أبو حلقة” قائلاً أن هذه الإجراءات نابعة من قرار مجلس الوزراء رقم 326 لسنة 2022 بشأن تمكين البلديات من اختصاصاتها و قرار مجلس الوزراء رقم 144 لسنة 2022 بشان احالة المخصصات المالية إلى وزارة الحكم المحلي وتعتبر هذه القرارات هي الخطوة الأهم للانتقال إلى اللامركزية الإدارية.

وأشار “أبو حلقة” إلى أن وصول وزارة الحكم المحلي لهذه المرحلة في هذا الوقت القياسي مؤشر مهم على الجهد المبذول لإنجاح هذا المسار .

وأضح “أبو حلقة” أن كافة المنقولين سيتم تسوية أوضاعهم ضمن جدول المرتبات الموحد بعد مطابقتها ضمن إجراءات مشتركة بين وزارة الحكم المحلي ووزارة المالية ليستفيدوا بالزيادة المرجوة المتوقعة هناك عدد أكثر من 14 ألف موظف لم يتم صرف مرتباتهم لعدم إستيفاء أوجه الصرف ولن تتمكن وزارة الحكم المحلي من تسوية أوضاعهم حتى يستوفوا إجراءات النقل.

كما أوضح “أبوحلقة” أن إدارة الإيرادات المحلية باشرت عملها خلال ستة أشهر من هذا العام، حيث أجرت الإدارة تنسيق مع الأمانة العامة لإقامة دورات تدريبية لعدد 71 بلدية، وقد بلغ إجمالي البلديات التي لديها حساب خاص للإيرادات المحلية 86 بلدية، وبلغ إجمالي تسمية الموظفين إلى عدد 219 موظف من مختلف البلديات، وقامت الإدارة بطباعة 5000 دفتر (ر.م1) و5000 دفتر (ر.م 2)، وباشرت بتسليم هذه الإيصالات للبلديات حيث وصل عدد البلديات المستلمة 80 بلدية، وبدأت البلديات المستلمة الإيصالات بجباية إيراداتها وبلغ عدد البلديات التي حققت الإيرادات بحسابها 28 بلدية, وقد أصدرت الإدارة عدد من القرارات تنظيمية خاصة بالرسوم والعوائد وتتمثل في تحديد عائد مقابل خدمة، وتفعيل منظومة الإيرادات، وتحديد خدمة مقابل رسم.

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