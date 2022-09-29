اقتصاد

واشنطن بوست: هذه الشركات على استعداد ﻹستثمار مليارات الدولارات في مجال النفط والغاز الطبيعي في ليبيا

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية اليوم الخميس أن احتياطيات النفط الليبي موارد وفيرة لدفع تكاليف جهود إعادة الإعمار وذلك إذا كان من الممكن حل نزاعاتها السياسية في البلاد .

وقالت الصحيفة الأمريكية أن الأزمة السياسية في ليبيا تتسبب في عرقلة الجهود المبذولة لإصلاح البنية التحتية للطاقة المتهالكة والضعيفة في البلاد على الرغم من ذلك ، فإن الشركات الأجنبية بما في ذلك توتال انيرجيز الفرنسية و إيني الإيطالية و رويال داتش شيل البريطانية على استعداد ﻹستثمار مليارات الدولارات في مجال النفط والغاز الطبيعي في ليبيا فضلاً عن إمكاناتها للطاقة الشمسية وفقا للصحيفة .

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

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