أبو جناح يلتقي ممثل اليونيسيف لمناقشة خطوات علاج مرضى ضمور العضلات

التقى وزير الصحة المكلف رمضان أبو جناح، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) لدى ليبيا ميكيلي سيرفادي، خطوات علاج مرضى ضمور العضلات في ليبيا، والاتفاق على تكليف فريق طبي من دولة إيطاليا على غرار الفريق الأول.

وشدد أبو جناح على ضرورة التنسيق بين السفارة الإيطالية والمنظمة الدولية لتسهيل كل الإجراءات لوصول الفريق الطبي للتقييم، فيما بحث الجانبان الدعم المقدم من المنظمة لدولة ليبيا، ووضع آلية للدعم الذي سيقدم خلال العام المقبل.

وثمن جهود منظمة اليونيسيف في دعم السلسلة الباردة والتطعيمات، مؤكدا على ضرورة التنسيق مع مكتب التعاون الدولي بوزارة الصحة في أنواع الدعم المقدمة؛ على ألا يتم إلا وفق الاحتياج من خلال الإدارات المختصة بالوزارة.