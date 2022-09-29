شكشك وأوردمان يناقشان تقرير ديوان المحاسبة السنوي والأخير يشدد على أهمية الشفافية والمساءلة

ناقش رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية بليبيا “أوردمان” التقرير السنوي لديوان المحاسبة الليبي لسنة 2021م.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده شكشك مع “أوردمان” أمس الأربعاء، على هامش الاحتفالية الخاصة بإتمام الدورة التدريبية لمتدربي ديوان المحاسبة الليبي للرقابة على تقنية المعلومات، تحت إشراف الوكالة الأمريكية للتنمية.

وأشاد القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا على تقرير ديوان المحاسبة السنوي، مشددًا على أهمية الشفافية والمساءلة.

إذ وأكد “أوردمان” على دعم الولايات المتحدة لمراجعي الحسابات في الحصول على الاعتماد الدولي.

ومن جانبه عقد شكشك اجتماعا منفصلاً مع الوكالة الأمريكية للتنمية، لعرض برنامج الشراكة للعام المقبل بين ديوان المحاسبة الليبي والوكالة الأمريكية للتنمية.

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