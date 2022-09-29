باشاغا يتابع صيانة مقار حكومته في سرت

تفقد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا أعمال الصيانة الجارية لمقار حكومته بمجمع قاعات واغادوغو في مدينة سرت، رفقة عدد من الوزراء استعدادًا لمباشرة الحكومة لأعمالها من هناك.

واستمع باشاغا إلى إحاطة شاملة عن سير العمل والمراحل المتبقية من التجهيز، كما وجه خلال جولته أعضاء اللجنة المكلفة الإشراف على أعمال الصيانة بمتابعة الشركات المنفذة وإلزامها بالرسومات والمواصفات المعتمدة، واستكمال المشاريع حسب المدة الزمنية المقررة دون أي تأخير.

ورافق باشاغا في الجولة نائبيه سالم الزادمة وخالد الأسطى، ووزراء الخارجية حافظ قدور، والرياضة عبدالسلام غويلة، والدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد فرحات، وعميد بلدية سرت مختار المعداني، سير أعمال الصيانة بالمقار الحكومية والخدمية في مدينة سرت.