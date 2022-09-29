بن قدارة يشيد بجهود أعضاء مجلس إدارة الوطنية للنفط السابق ويرحب بهم كاستشاريين للمؤسسة

التقى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة الخميس، عددًا من أعضاء سابقين بمجلس إدارة المؤسسة، وناقش معهم سبل دعم تواصل عملهم بالمؤسسة للاستفادة من خبرتهم في قطاع النفط.

ودعا بن قدارة أعضاء الإدارة السابقين إلى العمل من جديد بالوطنية للنفط كأعضاء استشاريين، وأن المؤسسة ستستفيد بهذه الخبرات الطويلة في العمل، والتي كان غالبها في ظروف صعبة واستثنائية، حسب قول صفحة المؤسسة على فيسبوك.

وأكد بن قدارة أن مجلس الإدارة للمؤسسة لديه خطط كبيرة وطموحة للنهوض بالقطاع، وتحتاج لتكاتف الجهود حتى يتم تنفيذها.

ومن جانبهم أكد الأعضاء السابقين استعدادهم للتعاون مع مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة فرحات بن قدارة، وتقديم خبراتهم الفنية للحفاظ على قطاع النفط واستمرار الإنتاج النفطي.

وأكد أيضا الحاضرون أن لقاءهم هذا يهدف إلى إظهار وحدة وتماسك قطاع النفط في ليبيا، وإبعاده عن التجاذبات السياسية الحاصلة، وتأكيدًا على تداول الوظائف في القطاع، بشكل حضاري، وعدم تأثره بتغيير إداراته العليا، وأن الهدف دائمًا هو الحفاظ على قوت الليبيين.

وكُرم خلال اللقاء أعضاء مجلس الإدارة السابقين، بمناسبة انتهاء صفتهم كأعضاء مجلس إدارة للمؤسسة، حسب وصف الوطنية للنفط.

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