باشاغا يوجه بصيانة المدينة الرياضية في سرت ومرافقها

تفقد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا اليوم، المنشآت الرياضية بمدينة سرت، للاطلاع على حجم الدمار الذي لحق بالمدينة الرياضية ومرافقها إبّان تحرير سرت من عناصر التنظيم الإرهابي.

وأصدر باشاغا توجيهاً لوزير الرياضة عبد السلام غويلة الذي رافقه، ببدء أعمال الصيانة فوراً لتصبح المدينة جاهزة لاستقبال المناشط الرياضية من كل أنحاء ليبيا.

ورافق باشاغا جولته التفقدية، كل من نائب رئيس الوزراء سالم الزادمة، وزير الخارجية والتعاون الدولي حافظ قدور، وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء السيد محمد فرحات، إلى جانب عميد بلدية سرت مختار المعداني.