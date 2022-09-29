حلحلة مختنقات البلديات والانتخابات البلدية.. أبرز محاور لقاء صالح بوزيري الحُكم المحلي والأشغال العامة الحكومة الليبية

ناقش رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع وزيري الحُكم المحلي سامي الضاوي، ووزير الأشغال العامة نصر شرح البال، بالحكومة الليبية، عددًا الملفات المتعلقة بالوزارتين، منها عدد من المختنقات التي تمرّ بها البلديات، وسبل حلحلتها.

جاء ذلك خلال لقاء عقده صالح، بالضاوي وشرح بالبال في مكتبه، بالقبة الخميس، وتناول اللقاء أيضًا ملف تشكيل لجنة للانتخابات البلدية تحقيقاً للديمقراطية والتداول السلمي على السلطة.

وأكد المجتمعون على زيارة البلديات والفروع البلدية خلال الأيام المُقبلة للاطلاع على احتياجاتها والوقوف على المشاكل والمختنقات التي تعانيها البلديات وفروعها البلدية.

ومن جانبه، أفاد وزير الأشغال العامة لرئيس مجلس النواب بالشروع في صيانة مقر البرلمان في مدينة طبرق.

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