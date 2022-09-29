بنغازي| تواصل حملات تفتيشية لضبط محال تجارية وصناعية المخالفة في مناطق متفرقة

بنغازي 29 سبتمبر 2022 (وال)- تواصل غرفة العمليات جهاز الحرس البلدي غربي بنغازي، حملاتها التفتيشية التى أطلقتها مؤخرًا استهدفت ضبط محال تجارية وصناعية في مناطق متفرقة من الجانب الغربي للمدينة بنغازي لبيعها لحوم متعفنة.

وأوضح مدير مكتب الإعلام بالجهاز محمد العبيدي – لوكالة الأنباء الليبية – أنه نتج عن الجولة قفل هذه المحال بالشمع الأحمر من قبل عناصر الغرفة، بناء على توصيات مفتشي الرقابة بعد رصد العديد من مخالفات افتقاره للاشتراطات الصحية، والقانونية بشكل كلي تتمثل في تهالك الأواني، وعدم نظافة المعدات المستخدمة وسوء التهوية وفساد كميات من اللحوم، وفرم الأحشاء مع اللحوم المتعفنة وعدم الاهتمام بالنظافة العامة، وعدم وجود شهائد صحية ليتخذ عناصر الغرفة الإجراءات القانونية إزاء المخالفين وإحالتهم للتحقيق وحجز كل المخالفين.

وتأتي الحملة ضمن تدابير مراقبة الأسواق للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين ومنع الغش التجارية، وعدم استغلال التجار لظروف المواطنين، وإثقال من كاهل المواطنين وتلاعب بقوته اليومي.

الحملات التفتيشية جاءت تنفيذًا لتعليمات رئيس غرفة عمليات جهاز الحرس البلدي غرب بنغازي رائد فرج الدرسي، لمتابعة كافة الأسواق والمحال التجارية، وضبط بقوة القانون وعدم التهاون في اتخاذ أقصى العقوبات لكل المخالفين، وتشديد على متابعة كافة المجالات، واستمرار حملات الرقابة لضبط المخالفين ومصادرة اللحوم غير صالحة للاستهلاك البشري. (وال) ف و/ ر ت

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