مصلحة الجمارك تبحث ملف إعادة تصدير السلع الموردة إلى ليبيا إلى الخارج

بحث مدير عام مصلحة الجمارك سليمان علي سالم، مع وكيل وزارة الاقتصاد ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة ومندوب عن مصرف ليبيا المركزي، ملف إعادة تصدير السلع الموردة إلى ليبيا تزامنا مع نقص بعض السلع لدى دول الجوار.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد بمقر الإدارة العامة لمصلحة الجمارك الخميس، أكد فيه الحضور عدم تسبب أي مشاكل فيما يتعلق بوفرة هذه السلع في السوق المحلي بالإضافة إلى قيام المصرف المركزي بفتح العديد من الاعتمادات لتوريد هذه السلع.

ومن جانبه أكد مدير مصلحة الجمارك، على ضرورة تقيد الموردين بالضوابط والقوانين والشروط المنظمة لهذه العملية بما يضمن ويحقق الصالح العام.

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