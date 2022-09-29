نورلاند وشكشك يطلقان برنامجا لتدريب 45 مدققا ماليا

ليبيا الاقتصادية

أطلق مبعوث الولايات المتحدة السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك برنامجًا تدريبيًا تدعمه المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لتدريب 45 مدققًا ماليًا من ديوان المحاسبة

قال نورلاند إن السفارة ستدرس التقرير الأخير لديوان المحاسبة، مشيرًا إلى الدور المهم للديوان في مراقبة الحكومة المركزية للوصول إلى أعلى درجات الشفافية والحوكمة لكشف الفساد.

وأضاف أن توزيع الموارد الليبية بشكل عادل هو هدف مهم للولايات المتحدة الأميركية، لافتًا إلى «الحاجة إلى مراجعات محاسبية قوية بعد استئناف إنتاج النفط وما يدره من عوائد كبيرة منذ مطلع هذا العام.