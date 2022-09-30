تركيش ميونت: الحكومة التركية تعوض صحفي بمبلغ مالي.. وهذه علاقته بالمخابرات في ليبيا

ذكر موقع” تركيش ميونت ” التركي اليوم الخميس أن الحكومة التركية أمرت بدفع 25 ألف ليرة تركية 1350 دولارًا أمريكيًا كتعويض لصحفي سجن لأكثر من ثلاثة أشهر وحكم بسبب تقريره عن مقتل ضابط مخابرات تركي في ليبيا في عام 2020 ، حسب ما أفاده موقع .

وبحسب الموقع حكمت محكمة الجنائية العليا في إسطنبول في سبتمبر عام 2020 على خمسة صحفيين بالسجن ثلاث سنوات وتسعة أشهر وذلك بسبب الكشف عن معلومات تتعلق بالأمن ووثائق تتعلق بعمليات استخباراتية .

حيث تمت تبرئة الصحفي باريش تيركوغلو ، مدير التحرير الإداري آنذاك وكاتب العمود اليوم في صحيفة جمهورييت ، والذي ظل في السجن الاحتياطي لأكثر من ثلاثة أشهر من التهم في نفس المحاكمة ومع موظف في البلدية التي أقيمت فيها جنازة ضابط المخابرات .

وقال محامي تيرك أوغلو ، كاظم يغيت أكالين أن مبلغ التعويض بعيد عن أن يكون كافياً للصحفي عما تعرض له أثناء احتجازه لكنه مهم لأنه يعني أن الدولة تعترف بخطئها وتعتذر .

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