بحث إمداد سوق الخميس للأسمنت بالغاز لتخفيض تكاليف الإنتاج

ليبيا الاقتصادية

بحث وزير النفط والغاز محمد عون،مع وزير الصناعة والمعادن، أحمد بوهيسة ، وضع الأسس الأولية والخطوات التنفيدية بشأن إمدادات مجمع سوق الخميس بالاسمنت والغاز كطاقة بديلة بهدف تخفيض تكاليف الإنتاج، إضافة إلى التباحث بشأن نوعية الأسمنت ذي المواصفات الخاصة التي يحتاجها قطاع النفط في الحقول.

جاء ذلك خلال زيارة الوزيرين للمجمع التابع للشركة الأهلية للأسمنت للوقوف على عمله .

وأكد ابو هيسه دور مركز البحوث الصناعية في تحديد المواصفات المطلوبة، وتعزيز العمل المشترك مع وزارة النفط والغاز.