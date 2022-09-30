الشؤون الاجتماعية بالوحدة الوطنية تطلق منصات تقديم الخدمات لمنح الزوجة والأولاد والبنات

أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية منصات الاستعلام الخاصة بمنحة الزوجة والأولاد والبنات فوق سن الثامنة عشر، من أجل تسهيل الوصول إلى الخدمة وتخفيف الحمل عن فروع الوزارة.

جاء ذلك في فعالية نظمتها الوزارة الخميس، في إطار رقمنة عمل الوزارة واستخدام الميكنة في جميع معاملات قطاع الشؤون الاجتماعية، حسب وصف الوزارة.

وقُدم خلال إطلاق هذه المنصات، عرضٌ ضوئيٌ حول مكونات المشروع والمراحل المختلفة حتى للوصول للإطلاق النهائي للمنصات،

وأوضحت الوزارة، أن هذه المنصات ستمكّن المواطنين من معرفة تفاصيل صرف المنحة وإمكانية التسجيل وإعادة التسجيل وتفاصيل صرف منحة الزوجة والأولاد، بالإضافة إلى معرفة حالة التسجيل وإصدار وتسليم البطاقة للفرع واختيار البلدية، بالنسبة للزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشر.

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