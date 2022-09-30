ليبيا تشارك في المنتدى الاقتصادي التونسي لاقتحام السوق الافريقي

ليبيا الاقتصادية

أعلن مجلس الأعمال التونسي الأفريقي مشاركة مئتي رجل أعمال من ليبيا في المنتدى الاقتصادي المشترك بين البلدين في أكتوبر المقبل.

وذكر المجلس أن المنتدى الاقتصادي التونسي الليبي سيعقد يومي 12 و13 أكتوبر المقبل بصفاقس، تحت شعار ملتقى البناء المشترك لاقتصاد متكامل، تحقيقًا لهدف استراتيجي هو بناء اقتصاد تونسي- ليبي متكامل نحو أفريقيا جنوب الصحراء .

وتتميز هذه النسخة بمشاركة غرفة التجارة والصناعة والزراعة في مصراتة كضيف شرف مع وفد رفيع المستوى من الفاعلين الاقتصاديين الليبيين.