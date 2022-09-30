المالية بالوحدة الوطنية تعلن عن قيمة الإيرادات والنفقات حتى 30 سبتمبر

كشفت وزارة المالية بالوحدة الوطنية بأن إجمالي الموارد النفطية بلغت حتى 30 سبتمبر 77 مليار بينما إجمالي الإيرادات السيادية الأخرى أكثر من مليار وبواقي أرصدة حسابات السنوات السابقة أكثر من 834 مليون .

وبحسب الوزارة فبلغت قيمة النفقات حتى 30 سبتمبر أكثر من 54 مليار متمثلة في 32 مليار بند المرتبات ، بينما نفقات التسيير والتجهيز والتشغيل أكثر من 6 مليار ، والمشروعات والتنمية أكثر من 403 مليون ، والدعم أكثر من 14 مليار .

ووفق المالية فإجمالي الإنفاق العام الممول أكثر من 70 مليار وقيمة تمويل الترتيبات المالية الطارئة لمؤسسة النفط أكثر من 15 مليار .

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