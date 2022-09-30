أجواء ساخنة مع رياح مثيرة للأتربة

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إنه من المتوقع ارتفاع درجات على أغلب المناطق اليوم مع رياح نشطة مثيرة للأتربة أحيانا على بعض مناطق الغرب والشمال.

حالة الطقس في رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:

السماء غائمة جزئياً ومن المتوقع أن تتكاثر السحب مساء الغد، والرياح: جنوبية شرقية فجنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة؛ ما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار، وتتحول يوم الغد إلى شمالية فشمالية غربية، ودرجات الحرارة على أغلب المناطق بين 33 و39 درجة، وتصل على سرت وأبونجيم إلى 42 درجة، وتسجل انخفاضا تدريجيا بدايةً من يوم الغد.

حالة الطقس في الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد:

السماء صافية إلى قليلة السحب، ومن المتوقع أن تتكاثر يوم الأحد، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على الخليج وسهل بنغازي؛ ما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار، وتتحول يوم الأحد إلى شمالية غربية فشمالية نشطة السرعة، و درجات الحرارة على أغلب المناطق بين 36 و41 درجة، وتسجل انخفاضا ملحوظا يوم الأحد.

حالة الطقس في الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:

السماء: صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا؛ ما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال تتحول يوم الغد إلى شرقية فشمالية شرقية، ودرجات الحرارة بين 39 و42 درجة، وتتراجع تدريجيا بداية من يوم الأحد.

حالة الطقس في الواحات- السرير- تازربو- الكفرة:

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة على أغلب المناطق بين 39 و42 درجة، وتتراجع تدريجيا بداية من يوم الأحد.