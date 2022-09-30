إتمام عملية تحوير وتوسعة صالات المغادرة والوصول بنسبة 85% بمطار معيتيقة الدولي

أكدت إدارة مطار معيتيقة الدولي بطرابلس وصول نسبة الإنجاز لمشروع صيانة وتحديث المطار إلى 85% وإستمرار أعمال تنفيذ مشروع توسعة وتحوير صالة وصول الركاب وفرز الحقائب المتعاقد على تنفيذها من طرف مصلحة المطارات مع شركة الإبداع الدولية .

ويهدف المشروع إلى زيادة مساحة صالة وصول الرحلات الدولية وصالة وصول الرحلات الداخلية وأيضا صالة المغادرة للرحلات الداخلية، وتقدر المساحة التي تمت إضافتها بحوالي 2000 متر مربع مع تحسين الواجهة الخارجية للصالة بمنطقة الجانب الجوي .