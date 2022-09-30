المالية بالوحدة الوطنية تُفصل قيمة الإيرادات لكافة الجهات حتى 30 سبتمبر

كشفت وزارة المالية عن قيمة الموارد المالية المحققة خلال الفترة من 1 يناير 2022 إلى 30 ديسمبر 2022 ، حيث بلغت الإيرادات النفطية لمبيعات النفط 56.831 مليار دينار ،وبلغت إيراد الضرائب والإتاوات على الشركات النفطية 20.343 مليار دينار بإجمالي للموارد النفطية 77.174 مليار دينار.

كما بلغت إيرادات الضرائب والرسوم على دخل الأنشطة الاقتصادية 715 مليون دينار ، وبلغت إيراد رسوم الجمارك 170 مليون دينار ، وبلغت إيرادات الإتصالات 146.283 مليون دينار ، بلغت إيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلي 114.998 مليون دينار ، وبلغت رسوم الخدمات والإيرادات الأخرى 200.812 مليون دينار ،بإجمالي قيمة الإيرادات السيادية 1.347 مليار دينار ، كما بلغت قيمة بواقي أرصدة الحسابات عن السنوات السابقة 834.153 مليون دينار

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