اقتصاد

افتتاح المقر الجديد لمراقبة اقتصاد جنزور

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية

افتتح وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة محمد الحويج المقر الجديد لمراقبة اقتصاد جنزور، بحضور مراقب مراقبة اقتصاد جنزور خالد العريفي، ورئيس مصلحة السجل التجاري العام محمد بن كتير، ومديري الإدارات والمكاتب بالوزارة و عدد من أهالي جنزور.

وأكد الحويج خلال اجتماعه بالحضور على هامش الافتتاح، على سعي الوزارة لخلق واجهة اقتصادية تنافسية تزيد من معدلات نمو القطاع وحركة التجارة والصناعة.

وناقش المجتمعون بعض التوصيات التي تخص تجديد المقر وآلية العمل على نحو أكثر فاعلية لتحسين الهيكلية الجذرية للأنشطة الاقتصادية الوطنية في المراقبة، وذلك لتحقيق نقلة نوعية للتنمية الاقتصادية والاستفادة من المشروعات التنموية ببلدية جنزور.

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قناة ليبيا الاقتصادية

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