أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، أن الإيرادات المالية العامة للبلاد بلغت 79 مليار ا و356 مليونا و220 ألف دينار.

وأوضحت الوزارة في تقرير الإفصاح والشفافية المالية العامة، أن الكشف المالي يشمل الفترة من مطلع يناير إلى نهاية سبتمبر 2021، مشيرة إلى أن الإنفاق العام بلغ 70 مليار ا و87 مليونا و356 ألف دينار.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الإيرادات النفطية بلغ 77.1 مليار دينار، والإيرادات السيادية 1.34 مليار دينار, وأن بواقي أرصدة الحسابات عن السنوات السابقة بلغ 834 مليون دينار.

وبيّنت الوزارة أن إيراد المبيعات النفطية بلغ 56 مليار دينار، وأن إيرادات الضرائب والإتاوات عن الشركات النفطية بلغ 20 مليار دينار.

وأشارت الوزارة إلى أن الإنفاق العام الحكومي حتى 30 سبتمبر الجاري، تجاوز 70 مليار دينار، موضحة أن أكثر من 32 مليارا صرفت للمرتبات.

وتابعت الوزارة أن ما يزيد عن 15 مليار دينار خصصت لباب الدعم وحوالي 7 مليارات للنفقات التسييرية، وأكثر من 400 مليون دينار لمشروعات التنمية إضافة إلى 15 مليار دينار ترتيبات مالية استثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط.

وكانت وزارة المالية قد نشرت اليوم على حسابها بفيسبوك تقرير الإفصاح والشفافية المالية العامة، عن الفترة من 01/01/ 2022 إلى 30/09/2022.

المصدر: تقرير الإفصاح والشفافية المالية العامة الصادر عن وزارة المالية

The post بإيراد عام بلغ 79 مليارا وإنفاق عام بـ 70 مليار دينار.. وزارة المالية تعتمد تقرير الإفصاح والشفافية appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار