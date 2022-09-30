الشؤون الاجتماعية تطلق منصات خاصة للتقديم على منحة الزوجة والبنات

أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة خلال فعالية نظمتها الخميس، منصات خاصة للتقديم والاستعلام عن منحة الزوجة والأولاد والبنات فوق سن الثامنة عشر، من أجل تسهيل الوصول إلى الخدمة وتخفيف الحمل عن فروع الوزارة.

وتستهدف الوزارة رقمنة العمل واستخدام الميكنة في جميع معاملات قطاع الشؤون الاجتماعية، حيث قدمت الوزارة عرضٌ ضوئيٌ حول مكونات المشروع والمراحل المختلفة حتى للوصول للإطلاق النهائي للمنصات.

وأوضحت الوزارة، أن هذه المنصات ستمكّن المواطنين من معرفة تفاصيل صرف المنحة وإمكانية التسجيل وإعادة التسجيل وتفاصيل صرف منحة الزوجة والأولاد، بالإضافة إلى معرفة حالة التسجيل وإصدار وتسليم البطاقة للفرع واختيار البلدية، بالنسبة للزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشر.