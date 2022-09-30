في تقرير عن وزارة المالية .. إجمالي النفقات بلغت ( 71 ) مليار دينار والمرتبات ( 32 ) مليار دينار خلال 9 أشهر من العام الجاري

طرابلس 30 سبتمبر 2022 (وال)- ذكرت وزارة المالية في بيان أصدرته؛ أن إجمالي نفقات المرتبات والدعم بلغت نسبتها “67 %” من إجمالي الإنفاق العام في 9 أشهر الأولى من العام الجاري.

وفي تقرير صادر عن الوزارة عن الفترة من 01 يناير حتى 30 سبتمبر 2022، أوضحت أن إجمالي النفقات خلال الفترة المذكورة بلغ “70” مليارًا و87 مليونًا 356 ألفًا و131 دينار”، ووصل بند الرواتب إلى “46%” من إجمالي الإنفاق بلغ “32” مليارًا و698 مليونًا و241 ألف دينار.

وبلغت نفقات الدعم وفق البيان “14” مليارًا و837 مليونًا و180 ألفًا و159 دينارًا والمشروعات والتنمية “403” ملايين و119 ألفًا و435 دينارًا. (وال)

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