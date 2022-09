وزارة المالية: إجمالي إنفاق حكومة الوحدة الوطنية تجاوز 70 مليار دينار خلال تسعة أشهر من هذا العام

كشفت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية في بيان نشرته اليوم الجمعة عن حجم الإنفاق الحكومي خلال التسعة أشهر المنقضية من العام الحالي 2022 والتي تخطت 70 مليار دينار مقابل إيرادات وصلت إلى 79 مليار و356 مليون دينار، أي بفائض تجاوز 9.3 مليار دينار.

وأوضحت الوزارة في بيانها بأن النسبة الأكبر من الإنفاق كانت على بند المرتبات والذي تجاوز 32 مليارا في تسعة أشهر، تلاها باب الدعم الذي ناهز 15 مليار دينار، أما النفقات التسييرية فبلغت حوالي 7 مليارات دينار، وأكثر من 400 مليون دينار لمشروعات التنمية، إضافة إلى 15 مليار دينار كترتيبات مالية استثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط.

أما الإيرادات فأوضحت الوزارة أن 97% من إيرادات الدولة هذا العام كانت من الإيرادات النفطية التي تجاوزت 77.1 مليار دينار، في حين لم تتعدى الإيرادات السيادية الأخرى مبلغ مليار و347 مليون دينار، إضافة إلى مبلغ 834 مليونا عبارة عن بواقي أرصدة الحسابات عن السنوات السابقة.

