إنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على الشمال ورياح مثيرة للأتربة في بعض المناطق

قال مركز الوطني للأرصاد الجوية إن مناطق الشمال الغربي من البلاد تشهد إنخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة نتيجة كتلة هوائية باردة، بينما تبقى الأجواء ساخنة على باقي المناطق مع رياح نشطة مثيرة للأتربة أحياناً على البعض الآخر.

حالة الطقس في رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة:

السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً علي بعض المناطق، والرياح شمالية فشمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة تسجل على مناطق الشمال الممتدة من (زوارة إلي زليتن ) مابين (30- 34)مْ ، وتسجل على باقي مناطق الشمال ومدن الدواخل مابين (38 – 42 )مْ، وتسجل إنخفاض يوم الغد علي باقي المناطق.

حالة الطقس في الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:

السماء صافية إلي ظهور بعض السحب ومن المتوقع أن تتكاثر السحب مساء يوم الغد علي بعض المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً على بعض المناطق, تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية فشمالية نشطة السرعة مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق، ودرجات الحرارة تتراوح في أغلب المناطق مابين (36-42)مْ ، وتسجل إنخفاض ملحوظ يوم الغد.

حالة الطقس في الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلي جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال علي بعض المناطق، ودرجات الحرارة مابين (38-42)مْ ، وتتراجع تدريجياً بدايةً من يوم الغد.

حالة الطقس في الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:

السماء صافية والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة في أغلب المناطق مابين (39-41)مْ ، وتتراجع تدريجياً بدايةً من يوم الغد.