أسعار النفط تتراجع وتُسجل خسائر شهرية

تراجعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات أمس الجمعة، مسجلة خسائر شهرية وفصلية، لكنها سجلت مكاسب أسبوعية.

وعند تسوية التعاملات، تراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي بنحو 2.14% إلى 79.49 دولار للبرميل، لكنها سجلت مكاسب أسبوعية بنحو 1%.

ومع ذلك سجل الخام خسائر شهرية وفصلية بنحو 11% و25% على الترتيب.

وهبطت عقود خام برنت بنسبة 0.6% إلى 87.96 دولار للبرميل، بينما سجلت مكاسب أسبوعية بنسبة 2.2%، فيما سجل الخام خسائر شهرية وفصلية بنسبة 8.8% و23% على الترتيب، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وأظهر مسح لوكالة “رويترز” أمس الجمعة، أن إنتاج أوبك من النفط ارتفع في الشهر الجاري إلى أعلى مستوياته منذ عام 2020، وذلك بمقدار 210 آلاف برميل على أساس شهري إلى 29.81 مليون برميل نفط يومياً، حيث دعمت كل من السعودية ونيجيريا وليبيا زيادة الإنتاج النفطي في الشهر الجاري.

من جانبه قال ستيفن برينوك محلل لدى PVM إن أسعار النفط ستتلقى دفعة قوية الأسبوع المقبل، إذ أن تحالف أوبك+ سيرغب في حماية الأرضية السعرية عند 90 دولاراً.

