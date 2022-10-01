السفارة الأمريكية لدى ليبيا: عائدات ليبيا ملك لكل شعبها ويجب توزيعها بشفافية وفي كنف المساءلة

طرابلس01 أكتوبر 2022 م ( وال ) – اتفقت السفارة الامريكية لدي ليبيا مع وفد من حكومة الوحدة الوطنية على أنّ عائدات ليبيا ملك لكل شعبها ويجب توزيعها بشفافية وفي كنف المساءلة.

جاء لك خلال لقاء جمع القائم بأعمال السفارة ” أوردمان” أمس الجمعة مع وفد من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزارء ” عادل جمعة ” تناولت المحادثات مناقشة أهمية تعزيز الشفافية المالية ومكافحة الفساد.

وقالت السفارة الأمريكية في تغريدة نشرتها عبر حسابها بتويتر ” إن الولايات المتحدة تتطلع إلى البناء على هذه المحادثات والتي وصفتها بالمهمة. (وال _ طرابلس)

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