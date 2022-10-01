وزير الاقتصاد و التجارة يتفقد سير العمل بمنظومات مصلحة السجل التجاري العام 

طرابلس 01 أكتوبر 2022 (وال)- قام وزير الاقتصاد و التجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” بزيارة لمصلحةالسجل التجاري العام لمتابعة سير عمل المصلحة و الإطلاع على مستجدات منظومات السجل التجاري و آلية حصرها للشركات الكترونيا.

وستمكن العملية أصحاب الشركات من تقديم كافة معاملاتهم عن طريق موقع المنظومات الخاصة بالسجل، باعتبار أن منظومات السجل التجاري تعد كونها تسهل عملية التسجيل و إتمام المعاملات، هي أيضا تعمل كأرشيف لملفات هذه الشركات لما فيه تأثير إيجابي فعال سريع في أليه سير العمل.

ودعا الوزير رئيس و موظفي المصلحة على ضرورة الاطلاع المستمر و مواكبة التحول الرقمي و التقنيات الرقمية لتجديد طريقة إنجاز الأعمال بقيمة جديدة من عالم التكنولوجيا الحديث حتى تؤدي المصلحة غرضها الأساسي للصالح العام. (وال _ طرابلس)

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