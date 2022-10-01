موازين ثابتة على الطرق الرئيسية لرصد زيادة الحمولة

كشف رئيس مجلس إدارة مصلحة الطرق والجسور حسين سويدان عن مشروع تركيب الموازين الثابتة على الطرق الرئيسية لرصد الزيادة بالأحمال المحورية .

وقال سويدان لتطبيق بكم الاخباري بأن 75% من شبكات الطرق في ليبيا تتعرض للتلف نتيجة الحمولات الزائدة على سيارات النقل الثقيل، وأن المصلحة قادرة على جباية أكثر من 300 مليون سنوياً في حال تفعيل مخالفات الموازين على الطرق .

يذكر بأن مصلحة الطرق والجسور أطلقت في أغسطس الماضي حملة الموازين المتنقلة في عدد من الطرق الرئيسية بالمدن المختلفة .