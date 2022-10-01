اقتصاد

موازين ثابتة على الطرق الرئيسية لرصد زيادة الحمولة

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / موقع بكم
مصدر الخبر / موقع بكم

كشف رئيس مجلس إدارة مصلحة الطرق والجسور حسين سويدان عن مشروع تركيب الموازين الثابتة على الطرق الرئيسية لرصد الزيادة بالأحمال المحورية .

وقال سويدان لتطبيق بكم الاخباري بأن 75% من شبكات الطرق في ليبيا تتعرض للتلف نتيجة الحمولات الزائدة على سيارات النقل الثقيل، وأن المصلحة قادرة على جباية أكثر من 300 مليون سنوياً في حال تفعيل مخالفات الموازين على الطرق .

يذكر بأن مصلحة الطرق والجسور أطلقت في أغسطس الماضي حملة الموازين المتنقلة في عدد من الطرق الرئيسية بالمدن المختلفة .

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موقع بكم

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