توقف العمل بمعبر وزان بسبب عطل في المنظومة وقرب الإنتهاء من توسعة منفذ رأس جدير

أكد مدير عام منفذ وازن الحدودي سِيفاو مزّيدةْ، توقف حركة السير اليوم السبت بسبب عطل في منظومة الجوازات وتوقفها عن العمل، مما تسبب في ازدحام شديد على منافذ الدخول والخروج من تونس.

ومن جهة أخرى قال مدير منفذ معبر رأس جدير سالم العكعاك، إن أعمال تجهيز البوابات الجديدة في المنفذ قاربت على الإنتهاء، ومن المحتمل أن تفتح خلال الأسبوع القادم.

وأوضح العكعاك في تصريحات صحفية، أن الممرات الأربعة الجديدة التي ستفتح ستقلل الازدحام الحاصل على المنفذ، حيث يتوافد حوالي 6000 مسافر يومياً على البوابة.