“الزيات” يؤكد لتبادل بأن منتج التونة الذي يحمل العلامة التجارية “جنزور” هو محلي الصنع وليس كما يٌشاع بأنه تايلندي

أكد مدير مكتب الإعلام بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية “محمد الزيات” لقناة “تبادل” بأن منتج التونة الذي يحمل العلامة التجارية “جنزور” هو منتج محلي الصنع وليس كما يٌشاع بأنه منتج مستورد من دولة تايلاند.

ونفى “الزيات” ما يتم تداوله من معلومات مغلوطة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشان وجود غش تجاري بأحد المنتجات الليبية للتونة والذي يحمل العلامة التجارية “جنزور” وما يشاع بأن منشأه تايلندي وليس صناعة محلية، مشيرا إلى أن هذه الشائعات عارية عن الصحة وأن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية من أولوياته تفنيد مثل هذه الشائعات التي تحارب الإنتاج المحلي والالتزام بمبدأ الشفافية أمام المستهلك.

وأوضح بأن منتج التونة الذي يحمل العلامة التجارية “جنزور” مصنع من قبل شركة “التنارة” والتي يوجد مصنعها ومخازنها بمدينة زليتن وهي مقيدة ضمن سجلات مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ويتم متابعتها ومراقبة جودة خطوط إنتاجها بشكل مستمر من قبل مفتشي مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بما يطابق المواصفات القياسية والصحية الليبية المعتمدة.

