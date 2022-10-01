حكومة الوحدة الوطنية تقرر تمكين البلديات من اختصاصات الإدارة المحلية

قررت حكومة الوحدة الوطنية تمكين البلديات من اختصاصات الإدارة المحلية فيما يتعلق بالإسكان والتعمير والمواصلات والاقتصاد والتجارة والتخطيط والشؤون المحلية والصناعة والسياحة والرعاية الصحية الأولية والصحة العامة والشباب والثقافة والإذاعات المحلية .

وبحسب القرار الذي يحمل الرقم 856 والذي أطلع تطبيق بكم على نسخة منه فأن الأصول الثابتة والمنقولة والمشروعات ذات الطابع المحلي بالقطاعات تؤول للبلديات الواقعة في نطاقها وينقل الموظفين التابعين لها للبلديات بموجب قرارات تصدر عن وزارة الحكم المحلي، على أن تلتزم وزارة المالية بإحالة مخصصات الموظفين المنقولين الواردة بالباب الأول ومخصصات الباب الثاني المتعلقة بالاختصاصات المذكورة في هذا القرار إلى وزارة الحكم المحلي على أن تقوم الوزارة بتوزيعها وفقا للآلية المعتمدة من وزارة الحكم المحلي .