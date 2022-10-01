عميد بلدية زوارة يُناقش مع مدير شركة الخطوط التونسية سُبل فتح رحلات جوية بين مطاري زوارة وتونس “قرطاج”

قام عميد بلدية زوارة حافظ بن ساسي وعضو المجلس البلدي عصام الهاميسي بزيارة لمقر شركة الخطوط التونسية بالعاصمة تونس، ولقاء مدير الشركة خالد الشلي والمديرة العامة للخطوط السريعة يسر شواري ، وتمت مناقشة سبل فتح رحلات جوية بين مطار زوارة ومطار تونس قرطاج .

من جهته أكد مدير شركة الخطوط التونسية على الاستعداد للبدء في تسير رحلتين إسبوعيًا من حيث المبدأ على أن يتولى المجلس البلدي مايخص الترتيبات الخاصة بإجراءات الدولة الليبية مع وزارة المواصلات .

وأقيمت هذه الزيارة بعلم وزير المواصلات ووزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، فيما ستقوم لجنة فنية وأمنية بزيارة لمطار زوارة الدولي خلال الأيام القادمة للوقوف على إستعداد وإمكانيات المطار لإستقبال الرحلات .

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