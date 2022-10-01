المركز الليبي للبحوث الاقتصادية ينظم ندوة علمية حول “التمويل الإسلامي وتأثيراته في الاقتصاد الليبي”

العجيلات 01 أكتوبر 2022 (وال)- نظم المركز الليبي للبحوث الاقتصادية بمدينة العجيلات اليوم السبت، ندوة علمية بعنوان “التمويل الإسلامي وتأثيراته في الاقتصاد الليبي”.

وتم خلال الندوة عرض العديد من الورقات البحثية حول محاور الندوة التى شملت مفهوم التمويل الإسلامي خصائصه وأهدافه والتحديات التي تواجه التمويل الإسلامي في ليبيا، والرؤية المستقبلية للعمل بالتمويل الإسلامى فى ليبيا، ومدى تأثير المصارف الإسلامية في تنمية الاقتصاد الليبى.

وحضر الندوة عبدالمنعم بالكور عضو مجلس النواب عن مدينة العجيلات، ونائب مدير عام المركز الليبى للبحوث الاقتصادية، ومدير فرع هيئة مكافحة الفساد بالعجيلات، وعدد البحاث والمختصين في مجال الدراسات المصرفية والمالية، بمشاركة عدد من البحاث من مختلف الجامعات والمعاهد العليا الليبية. (وال)

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