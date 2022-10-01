“مجلس النواب” يُصدر قرارًا بشأن إسقاط عضوية عدد من أعضاءه

أصدر مجلس النواب الليبي قرار رقم (7) لسنة 2022م بشأن إسقاط عضوية عدد من أعضاء مجلس النواب ، وهذا ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم (11) لسنة 2021 .

كما نص القرار على أن تسقط عضوية كل من فائز السراج الدائرة الفرعية حي الأندلس، وفتحي باشاغا الدائرة الفرعية مصراتة، وعلي القطراني الدائرة الفرعية الابيار ، وصالح بكده الدائرة الفرعية غات، ومحمد لينو الدائرة الفرعية مرزق جيزاو- مرزق المدينة ، وعبدالمطلب حمد الدائرة الفرعية البيضاء، وأبوبكر سعيد الدائرة الفرعية ترهونة، وزياد دغيم الدائرة الفرعية بنغازي ، وعبدالغني الفطيسي الدائرة الفرعية زليتن .

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