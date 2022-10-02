انخفاض للدولار وارتفاع اليورو.. «المركزي» يعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار (السبت 02 اكتوبر 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم السبت 02 اكتوبر 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 5.0135 دينار، مسجلاً تراجعاً نسبياً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 4.9137 دينار، والجنيه الاسترليني 5.5981 دينار، والدولار الكندي 3.6251 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2709 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.3343 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3649 دينار، والدينار التونسي 1.5347 دينار، والدرهم المغربي 0.4577 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم السبت 02 اكتوبر 2022: