أسعار الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاحد 02 اكتوبر 2022 في السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاحد 02 اكتوبر 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاحد 02 اكتوبر 2022م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 5.2875 دينار

الدولار الامريكي – زليتن 5.2900 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 5.3025 دينار

الدولار الامريكي – مصراتة 5.2925 دينار

حوالات دبي-تركيا – 5.3475 دينار

اليورو – طرابلس = 5.17 دينار

اليورو – بنغازي = 5.18 دينار

الجنية الإسترليني 6.12 دينار

الليرة التركية 0.28 دينار

الدينار التونسي 1.65 دينار

الجنية المصري 0.27 دينار

الدينار الأردني 6.85 دينار

كسر الذهب عيار 18 ب209.50 دينار

كسر الذهب عيار 21 ب244.41 دينار

كسر الذهب عيار 24 ب279.33 دينار

ليرة ذهب عيار 21 وزن 8 جرام ب1955 دينار

كسر الفضة 2.6 دينار

دولار بشيك المصدق: – 5.42 دينار “التجارة والتنمية” – 5.43 “مصرف الوحدة” – 5.33 “مصرف الجمهورية” “تقريبي”.

نسبة السحب للبطاقات من 2.60 ~2.75 ٪