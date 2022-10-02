درجات حرارة معتدلة في الشمال ورياح شمالية نشطة على الساحل

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن درجات الحرارة في مناطق الشمال سجل اعتدالاً نتيجة تأثير كتلة هوائية باردة نسبياً، وتكون مصحوبة برياح شمالية نشطة اليوم خاصة على الساحل الشرقي، فيما تبقى الأجواء صيفية اليوم على مناطق الوسط والجنوب، إذ تتراوح درجات الحرارة في أغلب مناطق الوسط والجنوب بين 36 و41 درجة مئوية، وتنخفض تدريجياً من يوم غد، في حين تتكاثر السحب من حين إلى آخر على بعض مناطق الشمال، ابتداء من مساء غد على مناطق الشمال الشرقي والثلاثاء والأربعاء، وتشمل أغلب مناطق الشمال.

حالة الطقس في رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة:

السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً على بعض المناطق خاصة من مساء يوم الثلاثاء، والرياح شمالية فشمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة بين 28 و33 درجة مئوية.

حالة الطقس في الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:

السماء قليلة السحب، تتكاثر من مساء غد والثلاثاء علي بعض المناطق الساحلية، مع احتمال بسيط لهطول أمطار متفرقة، والرياح شمالية غربية فشمالية معتدلة السرعة، تنشط اليوم على المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة في أغلب المناطق بين 26 و31 درجة مئوية، وتصل اليوم في أجدابيا إلى 35درجة مئوية، وتنخفض غدا.

حالة الطقس في الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر مساء غد على الجفرة والحمادة، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا اليوم على بعض المناطق، مما قد يتسبب في إثارة الأتربة والرمال، تتحول غدا الى شمالية شرقية فشمالية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة بين 36 و39 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا تدريجيا وملحوظ بداية من غد.

حالة الطقس في الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:

السماء صافية والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا اليوم على بعض المناطق، مما قد يتسبب في إثارة الأتربة والرمال تتحول غدا إلى شمالية فشمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة بين 39 و41 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا ملحوظا من يوم غد على أغلب المناطق.