المركزي: الدولار ينخفض أمام الدينار.. والإسترليني يقفز

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انخفض سعر الدولار أمام الدينار الليبي في السوق الرسمية، اليوم الأحد، إلى 5.01 دينار اليوم مقابل 5.05 دينار الخميس الماضي، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وارتفع اليورو إلى 4.91 دينار مقابل 4.88 دينار الخميس، وقفز سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.59 دينار مقابل 5.44 دينار نهاية الأسبوع الماضي.

وهبط سعر الريال السعودي عند 1.33 دينار مقابل 1.34 الخميس، واستقر الدينار التونسي عند 1.53 دينار، وهبط سعر الدرهم الإماراتي إلى 1.36 دينار من 1.37 دينار. فيما وحافظت الليرة التركية على مستوى 0.27 دينار، واستقر اليوان الصيني عند 0.70 دينار.

وتاليا قائمة الأسعار: