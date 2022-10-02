المركزي: الدولار ينخفض أمام الدينار.. والإسترليني يقفز

الوطن| متابعات
انخفض سعر الدولار أمام الدينار الليبي في السوق الرسمية، اليوم الأحد، إلى 5.01 دينار اليوم مقابل 5.05 دينار الخميس الماضي، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.
وارتفع اليورو إلى 4.91 دينار مقابل 4.88 دينار الخميس، وقفز سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.59 دينار مقابل 5.44 دينار نهاية الأسبوع الماضي.
وهبط سعر الريال السعودي عند 1.33 دينار مقابل 1.34 الخميس، واستقر الدينار التونسي عند 1.53 دينار، وهبط سعر الدرهم الإماراتي إلى 1.36 دينار من 1.37 دينار. فيما وحافظت الليرة التركية على مستوى 0.27 دينار، واستقر اليوان الصيني عند 0.70 دينار.
وتاليا قائمة الأسعار:
|العملة
|الوحدة
|متوسط
|بيع
|شراء
|الدولار الأمريكي
|دولار واحد
|5.0135 د.ل
|5.026 د.ل
|5.001 د.ل
|اليورو
|يورو واحد
|4.9137 د.ل
|4.926 د.ل
|4.9014 د.ل
|الجنيه الاسترليني
|جنيه واحد
|5.5981 د.ل
|5.6121 د.ل
|5.5841 د.ل
|الدولار الكندي
|دولار واحد
|3.6251 د.ل
|3.6342 د.ل
|3.616 د.ل
|الدولار الاسترالي
|دولار واحد
|3.2091 د.ل
|3.2172 د.ل
|3.2011 د.ل
|الفرنك السويسري
|فرنك واحد
|5.078 د.ل
|5.0907 د.ل
|5.0653 د.ل
|الكرونر السويدي
|كرونر واحد
|0.4517 د.ل
|0.4528 د.ل
|0.4505 د.ل
|الكرونر النرويجي
|كرونر واحد
|0.4605 د.ل
|0.4617 د.ل
|0.4594 د.ل
|الكرونر الدنمركي
|كرونر واحد
|0.6609 د.ل
|0.6625 د.ل
|0.6592 د.ل
|الين الياباني
|100 ين
|3.46 د.ل
|3.47 د.ل
|3.45 د.ل
|الريال السعودي
|ريال واحد
|1.3343 د.ل
|1.3376 د.ل
|1.3309 د.ل
|الدرهم الاماراتي
|درهم واحد
|1.3649 د.ل
|1.3683 د.ل
|1.3615 د.ل
|الدينار التونسي
|دينار واحد
|1.5347 د.ل
|1.5385 د.ل
|1.5308 د.ل
|الدينار الجزائري
|10 دينار
|0.356 د.ل
|0.357 د.ل
|0.355 د.ل
|الدرهم المغربي
|درهم واحد
|0.4577 د.ل
|0.4588 د.ل
|0.4565 د.ل
|اوقية موريتانية
|100 اوقية
|1.32 د.ل
|1.33 د.ل
|1.32 د.ل
|فرنك افريقي
|فرنـك
|0.0075 د.ل
|0.0075 د.ل
|0.0075 د.ل
|الروبل الروسي
|10 روبل
|0.836 د.ل
|0.836 د.ل
|0.836 د.ل
|الليرة التركية
|ليـرة
|0.2709 د.ل
|0.2716 د.ل
|0.2702 د.ل
|الايوان الصيني
|إيوان واحد
|0.7047 د.ل
|0.7064 د.ل
|0.7029 د.ل
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