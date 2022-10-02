وزير الشباب يتابع مراحل تنفيذ عدد من المشاريع الشبابية و فوج الكشاف بترهونة

ترهونة 02 أكتوبر 2022 ( وال ) – قام وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية “فتح الله الزني” يوم أمس السبت بزيارة لمدينة ترهونة، تفقد خلالها المرافق الشبابية بترهونة وسير العمل بها في إطار متابعة مشاريع عودة الحياة للمرافق الشبابية.

وشملت الجولة التفقدية للوزير ” فتح الله الزني ” مراحل مشروع بيت شباب وكشاف ترهونة ومقر صندوق تيسير الزواج فرع المرقب الواقع ببلدية ترهونة، ضمن الحزمة الثانية لمشاريع عودة الحياة للمرافق الشبابية مطلعا رفقة مدير مكتب الشباب مروان أبو نعامة و عبدالعزيز قرين ” مدير صندوق تيسير الزواج فرع المرقب على الأعمال المنجزة، والعراقيل التي تواجه عمل عدد من المشاريع الشبابية.

وأعطى الوزير تعليماته للشركة المنفذة للمشروع بتسريع وتيرة العمل لضمان تهيئة المرافق الشبابية الهامة للمنطقة، وعموم الشباب الليبي في أقرب الأجال المحددة بما فيهم مشروع مركب الشباب. (وال _ ترهونة)

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